Hindernisparcours und „Löschwasser nass“ in Tüttleben

Tüttleben. Zahlreiche Mannschaften messen beim Feuerwehrfest in Tüttleben ihre Kräfte. Jugendfeuerwehr Tüttleben gewinnt zwei Wettbewerbe

Die Jugendfeuerwehr Tüttleben hat am Samstag zum Wettstreit eingeladen. 18 Mannschaften traten auf dem Sportplatz in Tüttleben an, insgesamt 90 Kinder in drei Altersklassen: unteranderem aus Bienstädt, Cobstädt, Günthersleben, Uelleben und Seebergen. Mannschaften aus Emleben, Herrenhof, Petriroda und weiteren Orten hatten sogar ein Zeltlager aufgeschlagen, um anzutreten, teilt Tüttlebens Jugendwartin Ulrike Bromund mit. Die Kleinsten absolvierten einen Hindernisparcours, die Zehn- bis 18-Jährigen liefen im „Löschangriff nass“. In der jüngsten Altersklasse ging der erste Platz an Uellebens Zweite. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen gewann die erste Mannschaft aus Tüttleben. Auch in der letzten Altersklasse von 14 bis 18 siegte Tüttleben.