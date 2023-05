Historischer Roman im Gothaer Augustinerkloster

Gotha. Die Bildungsreferentin Anne Bezzel liest aus ihrem Buch. Es geht um den Pogrom an den Erfurter Juden im Jahr 1349.

„Wenn ich Dich je vergesse…“, heißt ein Roman über den Pogrom an den Erfurter Juden im Jahr 1349. Anne Bezzel liest am Mittwoch, 10. Mai, 10 Uhr im Gemeindesaal im Gothaer Augustinerkloster aus ihrem Buch und berichtet von den Recherchen.

Rund 15 Jahre lang hat Anne Bezzel für ihren Roman recherchiert. Sie erzählt eine Geschichte von drei jungen Leuten, die im 14. Jahrhundert in Erfurt gelebt haben könnten. Gemeinsam ist man im mittelalterlichen Erfurt unterwegs. Es entsteht das Bild einer lebendigen Stadt mit tiefen Abgründen in ihrer Geschichte. Ab 9.30 Uhr ist am Veranstaltungstag Zeit für Gespräche beim Kaffee, heißt es in der Mitteilung der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen weiter. Es wird um einen Unkostenbeitrag von 4 Euro gebeten.