Hitzeschlacht beim Lauf um Drei Gleichen

Mühlberg. 360 Starter bewältigen zwölf Kilometer lange Strecke vorbei an Burg Gleichen, der Mühlburg und der Veste Wachsenburg

Der diesjährige Drei-Gleichen-Lauf, organisiert vom Aufklärungsbataillon 13 in Gotha, ist zu einer Hitzeschlacht geworden. Bei Temperaturen jenseits von 30 Grad und drückender Schwüle haben am Donnerstag vom Sportplatz Mühlberg 360 Starter die zwölf Kilometer lange Strecke vorbei an Burg Gleichen, der Mühlburg und der Veste Wachsenburg in Angriff genommen: Soldaten, Polizisten und Zivilisten, unter ihnen Mitarbeiter der Gemeinde Drei Gleichen, der Stadtverwaltung und des Landratsamts Gotha. Etliche Uniformierte laufen in voller Montur, die Zivilisten gehen es lockerer an und wandern. Bis auf zwei, drei Aussteiger erreichen alle das Ziel. Sie dürfen sich alle als Sieger fühlen. Die Ersten von sechs Laufklassen werden geehrt.