Hoffen auf drei entscheidende Radweg-Kilometer

Der Name der Bürgerinitiative ist etwas sperrig zu lesen: GeRADeWEGs haben Menschen aus dem Nordosten des Kreises Gotha ihr Ansinnen genannt. Bei den Großbuchstaben kristallisiert sich das Wort Radweg heraus. Und genau darum geht es: um Radwege. „Aber nicht um touristische Strecken, sondern um alltagstaugliche Verbindungen“, sagt Dagmar Thume aus Eschenbergen, eine der Mitwirkenden. „Die Menschen sollen mit dem Rad zur Schule, zur Arbeit, zum Sport oder auch mal ins Nachbardorf in die Gaststätte gelangen.“ Dagmar Thume spricht aus eigener Erfahrung. Ihr Sohn geht in Molschleben zur Schule und spielt Fußball in Bufleben. Doch eine sichere Radwegverbindung fehle.

Seit einem Jahr engagieren sich deshalb Menschen dafür, dass sich die Dörfer Bufleben, Hausen, Pfullendorf, Ballstädt, Molschleben und eben Eschenbergen zu einer Fahrrad-Region entwickeln. Sie sollen untereinander per Rad erreichbar sein und per Radweg an die Kreisstadt Gotha angebunden werden. „Damit würde auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung entstehen, die die touristischen Strecken Thüringer Städtekette, Nessetal-Radweg und Unstrut-Radweg verknüpft“, macht Dagmar Thume aufmerksam. Nach vielen Überlegungen und Vor-Ort-Besichtigungen hat die Initiative im Frühjahr 2019 einen Vorschlag als Bürgerbeteiligung zum Radverkehrskonzept des Landkreises eingereicht. „Die Bürgermeister unserer Region unterstützen uns, denn sie finden unser Konzept wichtig“, so Dagmar Thume. Als ersten Schritt aus ihrem Vorschlag möchte die Initiative den Bau eines Radweges zwischen Bufleben und Gotha-Ost (Kindleber Straße) anstoßen. „Die drei Kilometer lange Strecke befindet sich in kommunalem Eigentum“, so Dagmar Thume. „Und mit der Thüringer Landgesellschaft haben wir einen Partner gefunden, der Erfahrungen hat, wenn es um Fördermittel für eine bessere Rad-Infrastruktur geht“, ergänzt Tino Ritter aus Ballstädt. Denn ohne Fördermittel lasse sich dieser Radweg nicht bauen. Die Kosten werden nach einer Grobplanung auf 4,3 Millionen Euro geschätzt. Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben deshalb nach einem passenden Programm gesucht und sind beim Bundesministerium für Verkehr fündig geworden, das innovative Modellprojekte für den Radverkehr unterstützen will. „In nur drei Wochen haben wir die geforderte Interessenbekundung für unser Projekt formuliert und mit Zahlen untersetzt – mit Hilfe der Thüringer Landgesellschaft und der Nessetal-Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt, die unterschrieben hat“, so Tino Ritter. Denn letztlich könne nur eine Kommune diesen Antrag stellen. „Wir hoffen, dass unser Konzept auch das Ministerium überzeugen kann“, sagt Dagmar Thume. Bis Jahresende werde darüber entschieden. Ist der Bescheid positiv, könne der Förderantrag gestellt werden. Dann sei es realistisch, dass diese wichtigen drei Kilometer Radweg gebaut werden können und Menschen, die gern in die Pedale treten, von Bufleben (und Pfullendorf sowie Molschleben über den Nessetal-Radweg) nach Gotha kommen – oder umgekehrt, und das GeRADeWEGs.