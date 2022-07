Hoffest wird in Schwabhausen ausgerichtet

Die Agrarprodukte Schwabhausen e.G. richtet am 9. Juli wieder ihr traditionelles Hoffest auf ihrem Betriebsgelände in Schwabhausen aus.

Nach zweijähriger Corona-Pandemie veranstaltet die Agrarprodukte Schwabhausen e.G. am Samstag, 9. Juli, wieder ein Hoffest. Auf dem Betriebsgelände in der Wechmarer Straße 57 in Schwabhausen haben Besucher von 10 bis 17 Uhr Gelegenheit einen Blick in das landwirtschaftliche Unternehmen zu werfen.

Verschiedene Aussteller präsentieren an diesem Tag ihr Handwerk. Ab 11 Uhr sorgen die Musiker der Hexenberger Blasmusik für die musikalische Unterhaltung. Auch an die kleinen Hofbesucher wird gedacht. Auf sie wartet die Bauernhofrallye und eine Strohburg, die es zu entdecken gilt. Daneben stehen noch weitere Spielangebote zum Ausprobieren für die Kinder bereit. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.