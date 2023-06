Das Hülfenskreuz in der Wallfahrtskirche, Christus der Erlöser, auf dem Hülfensberg bei Geismar

Wort zum Sonntag: Stephan Weise über Wallfahrten und die Aussicht auf Hilfe

Vor kurzem war ich im Rahmen einer Freizeit mit behinderten Menschen im wunderschönen Würzburg unterwegs. Eines unserer Ausflugsziele war das „Käppele“. Bei der Bezeichnung würde man wohl eine kleine Kapelle vermuteten; tatsächlich handelt es sich um eine recht große Wallfahrtskirche. Sie liegt hoch in den Bergen über dem Main und man hat von dort eine fantastische Aussicht auf die Stadt.

Doch die Menschen pilgern seit langer Zeit nicht wegen dieser Aussicht den anstrengenden und steilen Bergweg hinauf. Sie kommen mit sehr konkreten persönlichen Anliegen, sie kommen vor allem in der Hoffnung auf Gottes Hilfe.

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha. Foto: Evelyn Hafemann

Die Kirchenräume hinter dem Gotteshaus geben davon ein beeindruckendes Zeugnis. Viele kleine und große sogenannte Votivtafeln schildern detailreich das Leid der Menschen und den Grund ihrer Wallfahrt hierher. Eigentlich ist diese Menge an persönlich erfahrener Not kaum auszuhalten.

Votivtafeln schildern Leid und verheißen Zuspruch

Zum Glück gibt es da aber noch die andere Seite: Danksagungen als Zeugnis der erfahrenen Hilfe. Mitteilungen von Menschen, deren Bitten erhört wurden, die Gottes Beistand in ihrem Anliegenerfahren haben. Sie sollen auch andere ermutigen, ihre Hoffnungen nicht aufzugeben und auf Gott zu vertrauen.

Ist solch ein „Wunderglaube“ denn noch zeitgemäß? Tatsächlich kommen immer noch viele Menschen mit ihren Anliegen hierher und immer noch sind die Wände mit den Bitten reichlich gefüllt. In letzter Zeit vor allem die von ukrainischen Gläubigen, die in tiefer Sorge um ihre geliebten Menschen in diesem grausamen Krieg unterwegs sind.

Es ist wohl anzunehmen, dass nicht alle vorgebrachten Bitten erfüllt wurden und es gibt auch keine Garantie auf ein Wunder, gleich welcher Art. Dennoch erfahren die Menschen hier, dass sie nicht allein mit ihren Sorgen sind. Sie schöpfen Kraft aus den Schilderungen anderer, die Gottes Hilfe erfahren durften. Vielleicht stärkt es ihren Mut, weiter zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Es ist ein Ort der ihnen Kraft gibt; ein guter, ein heiliger Ort.

