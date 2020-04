Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoffnung und Sinn

Hoffnung ist nicht der Glaube daran, dass etwas gut ausgeht. Sondern es ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Egal wie es ausgeht.“ Dieser Satz des tschechischen Bürgerrechtlers und Präsidenten Vaclav Havel ist mir in der Karwoche mehrfach begegnet.

Das Zitat passt gut zum Osterfest. Drückte Havel doch damit seinen Glauben aus, dass es einen Halt gibt für uns Menschen. Der uns in die Lage versetzt, unser Leben zu bestehen. In mancher alltäglichen Bedrängnis und in der Not des Dissidenten damals im Sozialismus. Doch sprach er auch ausdrücklich vom Bestehen des Lebens angesichts des Todes.

So kam mir der Gedanke: Das ist wohl auch die Gewissheit Jesu, die er am Ende seines Lebens damals in Jerusalem empfunden haben muss:

Egal, wie das hier ausgeht mit dem Hass meiner Gegner, egal, was aus den Beteuerungen meiner ängstlichen Freunde wird und was aus meinem eigenen Mut – ich weiß, dass ich diesen Weg gehen muss. Weil es mein Weg ist! Auf den Gott mich gewiesen hat, auf dem er bisher bei mir war. Es ist also alles richtig und hat Sinn, egal wie es ausgeht.

Wir heute wissen, wie schlimm es ausging für Jesus mit dem Tod am Kreuz. Und können doch morgen Ostern feiern!

Wir können im Evangelium lesen, wie überwältigend die Freunde Jesu nur wenig später den Sinn des schrecklichen Sterbens entdeckten: in der Überwindung des Todes. In der erlebten Nähe des Auferstandenen, in der jetzt möglichen Hoffnung, dass wir Menschen nie wieder ohne Gott sein müssen.

Wenn nun wir in dieser Pandemiezeit den Sinn unseres Erlebens nicht finden können, dürfen wir also trotzdem hoffen. Ein Sinn darin kann doch sein, dass wir das Beste in uns wieder entdecken: alles, was uns trägt und was uns wirklich wichtig ist. So viel Mitmenschlichkeit, Phantasie und Liebe!

Darin sehe ich die Kraft des auferstandenen Christus, dass wir Sinn für unser Leben und Glauben finden. Als Gesunde oder Kranke Gott bei uns spüren, damit geht es bestimmt immer gut aus.

Diese Hoffnung wünsche ich uns zu einem gesegneten Osterfest.

Anne-Katrin Kummer ist Pastorin in Waltershausen. Der dortige evangelische Ostergottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, wird im TMR-Radio ausgestrahlt und kann angesehen werden auf Youtube, Zugang ebenfalls über: TMR-Radio.de. Unter Telefon: 03622/ 906456 gibt es auch eine CD-Variante.