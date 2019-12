Hohe Gesangskunst zum Advent

Nach 13 Jahren kam es zur Wiederbegegnung mit dem 1951 von Friedrich Krell gegründeten Rundfunkjugendchor Wernigerode (Leitung: Peter Habermann) in der Stadtkirche Waltershausen. 43 junge Damen und Herren des sächsisch-anhaltinischen Landesgymnasiums für Musik boten ein attraktives Programm gediegener Chormusik zur Adventszeit. Stilsicher und in hoher sängerischer Qualität interpretierte der Chor Werke von der alten Musik bis zum Gospel.

Zu Beginn erklangen Liedsätze Rolf Lukowskis, zu DDR-Zeiten Hauskomponist des Chors: das schweizerische „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und sieben stilistisch kontrastierende Sätze aus seiner Weihnachtskantate. Zuvor hatte man sich am frühbarocken „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt erfreuen dürfen, der von 1611 bis 1675 lebte und seinerzeit so bekannt war, dass ihn sogar Telemann in seiner Schulmeister-Kantate zitierte.

Die geraden, tadellos intonierenden jugendlichen Stimmen zeichnen sich durch hohe Homogenität des Gesamtklangs aus, beherrschen ein breites dynamisches Spektrum und gefallen nicht zuletzt durch die Strahlkraft ihrer Soprane. Wo nötig, werden Choristen solistisch oder in kleinen Gruppen eingesetzt – auch das von beeindruckender Qualität. Dass der Chor in der Lage ist, den gesanglichen Ausdruck dynamisch fein differenzierend zu gestalten und zugleich große Spannungsbögen zu halten, bewies er besonders mit Gesängen der Früh- und Hochromantik: Von Felix Mendelssohn Bartholdy erklang unter anderem die Motette über den 100. Psalm und von Max Reger die Motette op. 138 Nr. 4 mit eigener Melodie über das mittelalterliche Wallfahrtslied „Unser lieben Frauen Traum“.

In Camille Saint-Saëns‘ Motette „Panis angelicus“ (Engelsbrot) für Sopransolo, Violoncello und Piano gesellte sich später der Chor hinzu – eine absolut gelungene Ensembleleistung. Der Brite John Rutter (geb. 1945) verweigert sich konsequent modernistischen Experimenten und erfreut sich dank seiner oft vielschichtigen, aber stets tonalen Kadenzharmonik größter Popularität. Sein „Ave Maria“ ging wie Öl hinunter und berührte die Herzen, auch dank des schwingenden Dreiertakts.

Gegen Ende des Programms ganz andere Töne: Vom Südafrikaner A. Van der Merve gab es musikalische Bearbeitungen des Vaterunsers (Baba Yetu) und eines traditionellen Zulu-Gebets (Indodana) sowie ein mit viel Körpereinsatz aufgeführtes Gospel-Medley. Eric Whitacres „Lux Aurumque“ (Licht und Gold) auf ein lateinisches Gedicht geriet zum rundum sopranglitzernden Klanggemälde im Wechsel dissonanter Reibungen und befreiender harmonischer Auflösungen bei perfekter chorischer Atmung. Mit Sigfried Köhlers „Tausend Sterne sind ein Dom“ und John Rutters „Look at the World“ als Zugabe endete das beglückende Konzertereignis.