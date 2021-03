Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Tabarz

Die Polizei musste am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall in Tabarz ausrücken. (Symbolfoto)

Tabarz. Bei einem Verkehrsunfall in Tabarz (Landkreis Gotha) entstand am Freitagmorgen hoher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am heutigen Freitagmorgen kam es an der Kreuzung Inselsbergstraße/B 88 in Tabarz zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Laut Angaben der Polizei wollte eine 52 Jahre alte Pkw-Fahrerin an der Kreuzung in Richtung Waltershausen abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt kreuzte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin die Stelle in Richtung Friedrichroda.

Hier kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Laut Polizei beträgt die Summe des entstandenen Sachschadens rund 10.000 Euro. Beide Pkw-Fahrerinnen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.