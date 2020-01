Im Johannisbergmuseum in Altenbergen führt Bernd Bischof, Vereinsmitglied und Nachfahre eines ehemaligen Catterfelder Holzbeinschnitzers, zum Museumsnachmittag das Holzbeinschnitzen vor.

Altenbergen. Beim ersten Museumsnachmittag dieses Jahres in Altenbergen führt Bernd Bischof typisches Catterfelder Handwerk vor.

Holzbeinschnitzer und Intarsienkunst in Altenbergen

Das Johannisbergmuseum Altenbergen ist am Sonntag, 26. Januar, von 14 bis 17 Uhr wieder geöffnet. Ursprünglich sollte am ersten Museumsnachmittag in diesem Jahr Jürgen Seifert aus Aspach Intarsien-Technik vorführen. Aus Krankheitsgründen hat er abgesagt, teilt Sabine Marx vom Verein für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld mit. Werke von Jürgen Seifert und Informationsmaterial zur Intarsien-Kunst werden trotzdem zu sehen sein.

Für den Aspacher springt Bernd Bischof ein und führt das Holzbeinschnitzen vor. Bis um 1980 wurde das Schnitzen von Beinen für Schaukelpferde in Catterfeld in vielen Familien ausgeübt. Bernd Bischofs Onkel Paul Bischof gilt als einer der letzten Holzbeinschnitzer. Durch dieses in Catterfeld massenhaft ausgeübte Handwerk erhielten die Catterfelder ihren Spitz- oder Spottnamen: Die Holzbeinschnitzer.