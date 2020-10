Hospizarbeit in Gotha: Wenn die Schulmedizin mit der Heilung am Ende ist

Nach wie vor seien Hospizarbeit, Sterben und Tod nicht in der Gesellschaft angekommen. Das bemerkt Peter Schottmann, Vereinsvorsitzender der Hospiz-Initiative Gotha. Das Thema werde gerne verdrängt stellt auch Susanne Lindemann fest. Sie arbeitet seit 16 Jahren als Koordinatorin der Hospiz-Initiative. Seit fünf Jahren steht ihr Cornelia Anton im Büro in der Versöhnungskirche in Gotha-West zu Seite.

Sie haben zu einer Podiumsrunde mit Netzwerkpartnern in den Cibulka-Saal der Stadt-Bibliothek eingeladen. „Wir möchten das Tabu-Thema nicht in der letzten Ecke lassen“, erklärt Lindemann. „Endlich“ haben sie das Reden über das Sterben überschrieben. Einfühlsam leitet Matthias Hübner, Grenzgänger auf dem Cello, die Gespräche über menschliche Sterblichkeit, Tod und Trauer ein, von einem zum anderen Gast über.

Es gibt viele Helfer für die Hospizarbeit in Gotha

Die Ärztinnen Kathleen Freitag von der Palliativstation im Helios-Klinik Gotha und Catrin Fröhlich als Hausärztin, Christian Korff von den Helping Angels Gotha, die sich der letzten Wünsche Schwerstkranker annehmen, und Conny Creutzburg vom Kinder- und Jugendtrauerzentrum Serafim stehen Rede und Antwort. Mittlerweile sei das Sterben in Gotha gut besetzt; Susanne Lindemann: „Das ist auch gut so. Sonst würden viele Menschen einsam sterben, ohne Zuwendung.“

Matthias Hübner, Grenzgänger auf dem Cello, leitet musikalisch einfühlsam von einem zum nächsten Gespräch. Foto: Wieland Fischer

In Deutschland sterben jährlich mehr als 900.000 Menschen, gut vier Prozent davon erfahren Hospiz und Palliativmedizin. Der Wunsch nach Zuspruch am Ende ihres Lebens werde immer größer, weiß Koordinatorin Lindemann. 2004, bei ihrem Start mit der Hospizarbeit in Gotha, habe es nur ein stationäres Hospiz in Thüringen gegeben, in Bad Berka. Jetzt seien es derer 12, 13 und einige in Gründung.

In Gotha bietet der 1997 gegründete Verein ambulante Sterbebegleitung an. Jahrelanges Engagement, Palliativarbeit und Kurse haben dazu beigetragen, dass der Verein auf etwa 80 Mitglieder angewachsen ist, davon sind 55 ausgebildete Sterbebegleiter. Sie haben Hospizhelfer-Kurse besucht, die der Verein alle ein bis zwei Jahre organisiert. Der Ausbildungskurs dauere etwa 100 Stunden. Die Ehrenamtlichen, die sie sicher dieser Herausforderung stellen, seien reflektierten, so Cornelia Anton. „Sie wissen um die Endlichkeit des Lebens.“ Die Ehrenamtlichen gehen zu Menschen in der letzten Lebensphase, besuchen sie in Heimen, zu Hause oder im Krankenhaus, setzen sich an ihre Seite, trösten, helfen, wo es nötig ist.

Angehörige bitten meist um Hilfe

„Wenn die Schulmedizin sagt, Heilung ist nicht mehr möglich, dann fängt unsere Arbeit an“, sagt Susanne Lindemann. Menschen auf dem letzten Lebensweg melden sich dann im Büro der Initiative per Mail oder Telefon. Häufig seien es Angehörige mit der Bitte um Hilfe, sagt Cornelia Anton. Werde Sterbebegleitung gewünscht, gehen sie und ihre Kollegin zu den Familien, machen sich ein Bild, was benötigt wird. „Dann vermitteln wir Ehrenamtliche.“

Ein stationäres Hospiz sei für Gotha momentan kein Thema. Die nächsten befinden sich in Eisenach und Erfurt. Der Thüringer Hospiz- und Palliativverband vertrete den Standpunkt, dass das ausreichend sei. Ohnehin wünschten sich die meisten Menschen zu Hause zu sterben, merkt Susanne Lindemann an. Je mehr das Sterben institutionalisiert werde, wirke das dem ursprünglichen Ansinnen der Hospizbewegung entgegen. „Wir stützen, dass das zu Hause passieren kann.“

Trotz aktueller Rechtsprechung und Legalisierung aktiver Sterbehilfe fühlt sich die Hospiz-Initiative weiter an deren Verbot gebunden. Susanne Lindemann: „Wir wollen das Sterben nicht abkürzen, sondern lindern. Es gibt immer Möglichkeiten für ein sanftes Ende.“

Hospiz-Initiative Gotha: Werner-Sylten-Straße 1, Telefon: 03621/730 94 31, E-Mail: hospiz-gotha@gmx.de