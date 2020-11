Waltershausen. In der Waltershäuser Stadtkirche spielen am 8. November um 10 Uhr die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft Gotha.

Hubertusmesse in der Stadtkirche zu Waltershausen

Die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft Gotha gestalteten am Sonntag, 8. November, den Gottesdienst in der Waltershäuser Stadtkirche „Zur Gotteshilfe". Dort findet ab 10 Uhr eine Hubertusmesse statt, in der die „Großen Hörner“ der Kreisjägerschaft aufspielen werden, teilt Pastorin Anne-Katrin Kummer mit.