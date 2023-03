Hündin Wally hofft auf zweite Chance im Tierheim Gotha

Gotha. Die Parson-Russell-Mischlingshündin muss einen Verlust verkraften. Das Gothaer Tierheim „Arche Noah“ soll eine Brücke in ihr neues Leben sein.

Am 11. Februar musste die kleine Wally ins Tierheim „Arche Noah“, weil ihr Herrchen verstorben ist. Die Parson-Russell-Mischlingshündin wurde wahrscheinlich im Jahr 2010 geboren. Lange Zeit lebte sie mit ihrem Herrchen zusammen, und nun ist ihre Welt plötzlich ganz anders. Die Akustik, die Menschen, alles ist auf einmal fremd. Das ist besonders für einen älteren Hund sehr beängstigend. Deshalb soll die kleine Wally auf diesem Weg schnell Tierfreunde finden, die sich nicht scheuen, einen älteren Hund zu übernehmen.

Wie bei älteren Hunden oft, hat Wally auf einem Auge leicht, auf dem anderen mehr eine Linsentrübung, die ihr aber noch keine Einschränkung bereitet. Sonst ist ihr Gesundheitszustand gut, und sie geht sehr gern spazieren. Hat Wally neue Menschen erst kennengelernt, ist sie sehr anhänglich und genießt jede Aufmerksamkeit.

Für die Hündin wäre es so gut, wenn sie in kürzester Zeit wieder die Sicherheit einer kleinen Gemeinschaft spüren könnte. Ein oder zwei Menschen, die nur für sie da sind – das wäre ideal. Das Alleinsein war sie sicher nicht gewöhnt. Eine Familie mit Kindern wäre für Wally nicht das Richtige, damit kennt sie sich nicht aus. Ein ruhigeres Zuhause mit Tierfreunden, die ihre letzten Jahre liebevoll mit ihr verbringen, wo sie sich noch einmal geborgen und angenommen fühlt, das braucht die arme Wally jetzt schnell. Das Tierheim soll nur eine kleine Brücke in ein neues Leben sein.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425