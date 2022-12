Die Steuer mit den geringsten Einnahmen ist in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt die Hundesteuer.

Hundesteuer bringt wenig in die Gemeindekasse von Nesse-Apfelstädt

Nesse-Apfelstädt. Nesse-Apfelstädt bekommt doppelt so viel Gewerbesteuer wie vor zehn Jahren. Das ist aber nicht nur zum Vorteil der Gemeinde.

Auf 3,3 Millionen Euro haben sich die Gewerbesteuereinnahmen der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Das sei nicht nur zum Vorteil der Gemeinde, sagt Bürgermeister Christian Jacob (CDU). Denn die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemesse sich nach der Steuerkraft der Gemeinde in den Vorjahren. Das bedeute, bei guten Steuereinnahmen würden in Folgejahren weniger Zuweisungen gezahlt.

Nach der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine weitere wichtige Einnahmequelle. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2022 rund 2,4 Millionen Euro über die Steuer eingenommen werden. Die Steuer mit den geringsten Einnahmen ist die Hundesteuer, geht weiter aus Unterlagen der Gemeinde hervor, die jetzt zur Einwohnerversammlung präsentiert wurden. Diese Steuer soll im Jahr 2022 insgesamt 23.500 Euro einbringen.

In der Rücklage der Gemeinde befinden sich rund 426.000 Euro, während auf der anderen Seite rund 4,6 Millionen Euro Schulden stehen. Von 2009 bis 2022 konnten fast drei Millionen Euro Schulden getilgt werden. Die jährliche Zinsbelastung ist durch Kreditrückzahlungen und Umschuldungen von 293.000 Euro 2009 auf 46.000 im Jahr 2023 gesunken.