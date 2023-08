Identität von in Gotha gefundener Leiche geklärt

Gotha. In Gotha wurde im Februar eine Leiche gefunden. Jetzt konnte die Identität des Toten geklärt werden.

In Gotha wurden am 13. Februar in der Schillerstraße auf einem Freigelände am Ortsrand die sterblichen Überreste einer unbekannten Person gefunden. Hinweise auf die Identität der Person gab es zunächst nicht.

Die Kriminalpolizei Gotha konnte den Toten jetzt identifizieren. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten Zeugenhinweise nach einer Öffentlichkeitsfahndung entscheidende Hinweise zu möglichen Angehörigen gegeben. Durch ein molekulargenetisches Gutachten konnte die Identität des Verstorbenen bestätigt werden. Bei der Person handele es sich um einen 25-jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich ohne festen Wohnsitz in Gotha aufgehalten habe.

Die rechtsmedizinischen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Erkenntnisse hinsichtlich einer Fremdeinwirkung oder einem Fremdverschulden bezüglich des Todes des 25-Jährigen.

