IG Bau warnt vor „grauer Wohnungsnot“

Gotha. Kreis Gotha braucht in 20 Jahren 5.800 Seniorenwohnungen

In 20 Jahren werden im Landkreis Gotha rund 36.700 Menschen zur Altersgruppe „67plus“ gehören – gut 4.400 mehr als heute. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen und befürchtet durch die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer einen zunehmenden Mangel an altersgerechten Wohnungen. Die Gewerkschaft beruft sich auf Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat. Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) untersucht.

In den kommenden Jahren würden im Kreis Gotha immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen, so IG BAU-Bezirksvorsitzender Ralf Eckardt. Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 5.450 Haushalte im Kreis Gotha eine Seniorenwohnung. In 20 Jahren würden im Kreis Gotha über 5.800 altengerechte Wohnungen genötigt. Schon jetzt gebe es einen massiven Mangel an Seniorenwohnungen. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, steuere die Gesellschaft „sehenden Auges auf eine ‚graue Wohnungsnot‘ zu“, warnt Eckardt.