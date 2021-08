Dietmar Kästner engagiert sich seit Jahren bei der Gewerkschaft Verdi. Den Gewerkschaftsladen in Gotha hat der Rentner mit aufgebaut.

IG-Metall bietet wieder Sprechtag in Gotha an

Gotha. Gewerkschaftsladen Gotha öffnet seine Pforten nach Corona-Pause

Die IG Metall Eisenach bietet ab Dienstag, 31. August, wieder Sprechstunden im Gewerkschaftsladen Gotha an. Gemeinsam mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und anderen Gewerkschaften des DGB betreibt die IG Metall Eisenach den Gewerkschaftsladen Gotha am Hauptmarkt 47 (Ecke Pfortenstraße) in Gotha.

Bedingt durch das Pandemie-Geschehen und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen ruhten die Aktivitäten im Gewerkschaftsladen Gotha. Auch die regelmäßigen Sprechstunden der IG Metall Eisenach dort vor Ort mussten ausgesetzt werden, weil Publikumsverkehr nicht möglich war. „Durch die zunehmende Verbreiterung von Impfungen sowie die momentane Stabilisierung der Lage starten wir unsere Sprechstunden in Gotha wieder in Präsenz im Gewerkschaftsladen ab 31. August“, informiert Uwe Laubach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach.

Jeweils alle zwei Wochen am Dienstag von 15 bis 17 Uhr, beginnend ab 31. August, können Kolleginnen und Kollegen der IG Metall aus Gotha und Umgebung die Sprechstunde im Gewerkschaftsladen nutzen. Jens Mischke stehe für Anfragen zur Verfügung. Die nächste Sprechstunde findet danach am 14. September in Gotha statt.