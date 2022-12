Illegale Müllentsorgung nimmt im Gothaer Stadtgebiet überhand

Gotha. Der Cityservice versucht der illegalen Entsorgung mit zwei Neuanschaffungen Herr zu werden.

Lindemannstraße, Juri-Gagarin-Straße, Pfullendorfer Straße, der Kranberg – diese Orte sind Hotspots für illegale Müllentsorgung in Gotha. Bis November sammelte der Cityservice insgesamt 23.780 Kilogramm unsachgemäß entsorgten Abfall im Stadtgebiet auf und brachte ihn auf die Deponie nach Wipperoda, wo er eigentlich hingehört.

Der Abfallservice des Landkreises nimmt der Stadt den Müll teilweise kostenfrei ab. Auch der Kommunale Abfallservice kämpft mit tonnenweise illegalen Abfällen, vor allem an Glas- und Papiercontainern. Was in Gotha noch hinzukommt, sind Unmengen an Sperrmüll. Eingerechnet ist ebenfalls nicht der Abfall, der sich auf Flächen der Baugesellschaft Gotha angesammelt hat.

Um dem Abfall Herr zu werden, wurden im Dezember für den Cityservice zwei fahrbare Mülltonnen angeschafft. Die Mitarbeitenden sind nun zusätzlich donnerstags unterwegs, um die Stadt sauber zu halten und illegalen Müll schnell zu entsorgen. Auch der Bürgerpark im Gewerbegebiet Süd muss täglich angefahren und gesäubert werden, da es auch dort zu unsachgemäßer Müllentsorgung auf den Wiesenflächen kommt. Darüber hinaus wird auch der Bahnhofsvorplatz mehrmals in der Woche gesäubert.