Illegaler Müllplatz in Gotha soll beräumt werden

Gotha. Stadt will sich mit dem Landkreis um die Problemzone in der Gartenanlage Leinefelder Straße kümmern.

„Überall blüht und grünt es, verdeckt Grün den Schmutz, den Bürger hinterlassen“, sagte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) jüngst vor dem Stadtrat. Er dankte allen, die an freiwilligen Arbeitseinsätzen helfen, dass Straßen und Plätze, aber auch Wanderwege und Flussläufe vom Schmutz befreit werden.

„Ich bin entsetzt, das Randalierer Tulpen in der Wasserkunst zerstörten“, so das Stadtoberhaupt. Er erinnerte daran, dass der Müll in den Rucksack gehört und die Lautstärke angepasst sein muss, wenn sich Menschen in der Gartenstraße vor dem Altstadtforum treffen. Angesprochen hatte er die Gelage, die im Bahnhofsumfeld stattfinden.

„Klare Ansage: Wir tolerieren diese Ausfälle nicht, aber, wir können auch nicht 24 Stunden an sieben Tagen der Woche alle Plätze der Stadt überwachen. Wir sind kein Überwachungsstaat, sondern wir fordern, dass die Menschen wissen, wie sie mit ihrer Freiheit umgehen müssen“, so Kreuch.

6400 Kilo Müll habe der Cityservice in diesem Jahr eingesammelt. Dabei sei der illegale Müllplatz in der Gartenanlage Leinefelder Straße nicht beräumt. „Dieser Platz wächst nicht täglich, sondern stündlich und wir werden ihn mit dem Landkreis jetzt beseitigen.“