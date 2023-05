Im Gothaer Schlossgespräch geht es um Mysterien und Freimaurer

Gotha. Im Mittelpunkt des Schlossgesprächs stehen die Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha.

Im Mittelpunkt des 96. Schlossgespräches des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein stehen diesmal die Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha. Am Donnerstag, 11. Mai, wird Kuratorin Uta Wallenstein in der Schlosskirche über die Mysterienkultur des Alten Ägyptens referieren und erläutern, was es mit dem Freimaurertum in der Residenzstadt auf sich hat.

Während der Regentschaft Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804) hat das Freimaurertum in Gotha Einzug gehalten. Das Interesse des Herzogs an den Mysterien Ägyptens lässt sich in zeitlicher Nähe zu seinem Logeneintritt 1774 dokumentieren. So finden sich in seiner Privatbibliothek, die heute in der Forschungsbibliothek Gotha aufbewahrt wird, zahlreiche Schriften zur Ägyptenrezeption der Freimaurer und ihren daraus resultierenden mystischen Vorstellungen, die nicht nur der privaten Lektüre des Herzogs dienten.

Uta Wallenstein geht der Frage nach, was es mit der aus Hamburg stammenden Mumie einer Freimaurerloge auf sich hat und ob im Tempel des Mysteriengartens eine Merkurstatue stand.

Beginn um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.