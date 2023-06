Im Rollstuhl zum Vortrag in die Gothaer Augustinerkirche

Gotha. Mit ungewöhnlichen Mitteln will Oberbürgermeister Knut Kreuch auf Probleme mobilitätseingeschränkter Menschen aufmerksam machen.

Um auf die Probleme beim Besuch von denkmalgeschützten Gebäuden aufmerksam zu machen, setzt sich Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Freitag, den 16. Juni, um 19 Uhr, in einen Rollstuhl und kommt auf diese Art zu seinem Vortrag in die Augustinerkirche.

Wie das Rathaus mitteilt, will Kreuch mit der Aktion ein Projekt der Kirchgemeinde unterstützen und auf Probleme mobilitätseingeschränkter Menschen hinweisen. Die Gemeinde will für den barrierefreien Zugang zur Kirche die notwendigen Finanzen einwerben.

Am Ende des Abends wird für das Vorhaben um Spenden gebeten. Knut Kreuch wird bei seinem Vortrag von den Wechmarer Mühlenpfeiffern unter Leitung seines Sohnes Romeo begleitet.