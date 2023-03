Iman Shuaibat gewinnt Publikumskunstpreis

Gotha. Die Stiftung Schloss Friedenstein hat eine weitere Siegerin des Eva-Maria-Dicken-Wettbewerbs gekürt.

Die Auszählung der Stimmen ist abgeschlossen, die Preisträgerin des Eva-Maria-Dicken-Publikumspreises 2022 steht fest: Iman Shuaibat. Ihr Werk „Ich, du und wir alle“ konnte von 374 abgegebenen Stimmen mit 57 die meisten auf sich vereinen. Die 18-Jährige erhält ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Die Besucher der Ausstellung zum Jugendkunstpreis, die vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist, waren aufgefordert, für ihr Lieblingswerk zu stimmen. Beim Jahresthema „Die Natur um uns & die Natur in mir“ habe sich Shuaibat knapp gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt, teilt Susanne Finne-Hörr, Sprecherin der Stiftung Schloss Friedenstein, mit: Mit sechs bzw. sieben Stimmen weniger folgen ihr Ilaria Terjung aus Goldbach mit „Moderne Daphne“ auf dem zweiten und das Kollektivwerk „Faszination Leben“ des Gymnasiums Ernestinum auf dem dritten Platz.

Die junge Ilmenauerin hatte vergangenes Jahre im Wettbewerb einen dritten Platz belegt und ebenfalls den Publikumspreis gewonnen sowie im jetzigen Vergleich den zweiten Platz in der Altersklasse 15 bis 19 Jahre. Über ihr großformatiges Collagewerk sagt die junge Künstlerin: „Wir leben unser Leben, beschreiten unseren Alltag, haben eine Familie und am Ende des Tages sterben wir. Wir kehren zurück in diese Erde. Mein Bild soll genau dies ausdrücken.“

Noch bis zum 31. März 2023 können Arbeiten für den Eva-Maria-Dicken-Preis 2023 zum Thema „(nicht) dazugehören“ eingereicht werden. Alle Wettbewerbsteilnehmer 2022 erhalten in diesen Wochen ihre Anerkennungsurkunden und können sich ihre ausgestellten Kunstwerke ohne Voranmeldung im Herzoglichen Museum abholen (Mi – So, 10 – 16 Uhr).