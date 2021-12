Am 10. Dezember besteht für Bürger in Neudietendorf die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Impfen in Neudietendorf

Neudietendorf. In Neudietendorf startet am 10. Dezember die nächste Impfaktion im Landkreis Gotha.

Eine weitere vom Gothaer Landratsamt initiierte Impfaktion findet am Freitag, 10. Dezember, im Saal Drei Rosen in Neudietendorf statt. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können Bürger sich eine Erst- oder Auffrischungsimpfung (Booster) geben lassen.

Zur Verfügung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Moderna. Durchgeführt wird die Impfaktion von Michael Kruspe von den Helios Versorgungszentren GmbH und der Johanniter-Unfallhilfe Westthüringen.