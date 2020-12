Impfstart in Gothas Pflegeheimen

Nachdem in einigen Thüringer Landkreisen bereits kurz nach Weihnachten mit den Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen begonnen wurde, kamen am Mittwoch die ersten Impfdosen im Landkreis Gotha an.

Bereits am vergangenen Montag hatte das Gesundheitsministerium bekanntgegeben, dass in der Stadt Gotha und Waltershausen die ersten Pflegeheime von den mobilen Impfteams angefahren werden. Allerdings haben die beiden zur Diakonie Landkreis Gotha gehörenden Altenheime wie das Altenzentrum Sarepta und das Pflegestift Geizenberg in Waltershausen kurzfristig ihr Vorhaben zurückgezogen. Grund: Es bedarf noch weiterer Aufklärungsgespräche mit den Bewohnern.

Dagegen wurde aber gestern im Azurit-Seniorenzentrum im Heutal in Gotha mit der notwendigen Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Das bestätigte Hausleiterin Yvonne Pett. Über den weiteren Ablauf machte die Hausleitung keine Angaben. Wie aber die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, seien rund 150 Bewohner des Seniorenzentrums im Haus 4 und 4a geimpft worden.

Anfang des Jahres 2021 will auch das Alloheim-Seniorenresidenz „Turmhotel“ mit der Impfung beginnen. „Uns fehlen noch ein paar Einwilligungen von den Angehörigen“, sagt Leiterin Andrea Friedrich. Sobald diese vorlägen, wolle man mit der Impfung der Bewohner starten.

Krankenhäuser bereiten sich auf Impfungen vor

Auch die Krankenhäuser in der Gothaer Region rüsten sich für die bevorstehende Corona-Impfung des Personals. So laufen die Vorbereitungen im SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda auf Hochtouren. Wie Geschäftsführerin Annett Gratz bestätigte, rechnet die Klinik in der ersten Januarwoche des neuen Jahres mit der Anlieferung des Impfstoffes. „Dann soll auch gleich mit der Impfung begonnen werden“, sagt Annett Gratz. Die Impfungen seien freiwillig, das Personal wurde zuvor befragt. Zuerst sollen die Mitarbeiter auf der Covid-Station geimpft werden. Das seien circa 80 Personen. „Die Reihenfolge der Impfungen hat uns das Gesundheitsministerium vorgegeben“, erklärt die Klinikchefin.