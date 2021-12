Der Andrang zum Auftakt der Impfaktion in Sättelstädt Anfang Dezember war groß.

Impftermine am Samstag im Kreis Gotha und Wartburgkreis

Sättelstädt. Am Wochenende werden in Sättelstädt und Günthersleben Impfungen gegen das Coronavirus angeboten.

Die Impfaktion von Funke Medien Thüringen und Kassenärztlicher Vereinigung wird am Samstag, 11. Dezember, fortgesetzt. Im Logistikzentrum dieser Zeitung in Sättelstädt, Am Noßbach 1, wird von 12 Uhr bis 18 Uhr geimpft. Zur Verfügung stehen der Einmalimpfstoff von „Johnson & Johnson“ und das Vakzin von Biontec.

Ebenfalls am Samstag wird von 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Günthersleben geimpft. Es stehen die gleichen Impfstoffe bereit wie in Sättelstädt.