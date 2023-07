In der Heimat verfolgt, in Gotha gefördert

Gotha. Dritte Trägerin des Gothaer Bibliotheksstipendiums ist Maryam Goudarzi. Sie will im September 2023 nach Gotha kommen.

Maryam Goudarzi ist neue Trägerin des Gothaer Bibliotheksstipendiums.

Darüber informiert die Kulturstiftung Thüringen. Bereits zum dritten Mal ist damit das einmonatige Stipendium vergeben worden, mit dem literarische Recherche an der Forschungsbibliothek Gotha gefördert wird, zuvor an Yulia Marfutova und Rainer Merkel. Es ist mit 1500 Euro dotiert.

Autorin kommt für einen Monat nach Gotha

Die Jury hat sich für die in Hamburg lebende Exilautorin Maryam Goudarzi entschieden. Sie wurde 1980 im Iran geboren und begann nach dem Studium der Persischen Literatur in Teheran als freie Autorin und Journalistin zu arbeiten. Ihr erster Roman „Zwischen zwei Spiegeln“ wurde vom iranischen Kultusministerium mit einem Veröffentlichungsverbot belegt. Seitdem wurde ihre freie Arbeit zunehmend schwieriger. 2021 emigrierte sie schließlich nach Deutschland und lebt heute in Hamburg.

Für ihr aktuelles Romanprojekt, das sich dem Thema „Migration“ aus der Perspektive verschiedener Ethnien und Nationalitäten widmet, möchte sich die Iranerin in Gotha mit den Beständen der Auswandererbriefsammlung beschäftigen und damit auch Migration vergangener Jahrhunderte in ihr Vorhaben einbeziehen. Ihren Aufenthalt hat Maryam Goudarzi für September 2023 geplant.

Das Recherchestipendium wird von der Kulturstiftung Thüringen, dem Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha, dem Forschungszentrum Gotha sowie der Literarischen Gesellschaft Thüringen vergeben. Mit dem Stipendium möchten die Kooperationspartner einmal im Jahr nationalen ebenso wie internationalen Autorinnen und Autoren die Möglichkeit geben, für ihre literarischen Projekte nach Gotha zu kommen und mit den Beständen der Forschungsbibliothek zu arbeiten.