Das Projekt Unplugged spielte mehrfach in der Marienglashöhle auf.

In der Marienglashöhle im Kreis Gotha rocken Bands unter Tage

Friedrichroda. Eine der größten Kristallgrotten Europas befindet sich im Kreis Gotha. Wie die Marienglashöhe das 120-jährige Bestehen des Schaubergwerks begeht.

Die Marienglashöhle in Friedrichroda gilt als eine der schönsten und größten Kristallgrotten Europas. Seit 1903 ist sie ein Ausflugsziel für Jung und Alt, in jüngster Zeit sogar Spielort für Konzerte unter Tage. Auch 2024 treten wieder namhafte Künstler und Tribute-Bands auf, von Abba und Peter Maffay bis Irish Folk, kündigt Annette Fuchs vom Kuramt Friedrichroda an.

Das 120-jährige Bestehen des Schaubergwerks werde am Dienstag, 12. Dezember, ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür begangen. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke „hinter die Kulissen“ des Schaubergwerks. Der Geologe Stephan Brauner werde als Ansprechpartner des Unesco-Geoparks Inselsberg - Drei Gleichen im Besucherzentrum Informationen geben und Experimente zeigen.

Schaubergwerk ist seit 1903 zugänglich

Der Bergbau in Friedrichroda setzte vor etwa 1000 Jahren mit Abbau von Eisen- und Kupfererzen, später Gipse, Salze und Uran ein. 1778 begann mit einem Erkundungsstollen die Geschichte der Marienglashöhle.

Die Gipslagerstätte lieferte 125 Jahr lang den Grundstoff für Stuck. Gipskristalle wurden vor allem für Kirchen und Klöster abgebaut. Seit 1903 ist das Schaubergwerk zugänglich.