In der Ruhe liegt die Kraft

Tiere haben die Menschen schon immer begeistert, egal ob sie groß oder klein sind. Wer jemals die Freundschaft eines Tieres erfahren hat, möchte sie nicht mehr missen. Tierfreunde wissen genau, was ich meine. Sieht man sich die allgemeine Statistik über Tierhalter an, dann erkennt man sehr schnell, dass sich die Anzahl der Haustiere in den letzten Jahren erhöht hat.

34,4 Millionen Haustiere der unterschiedlichsten Arten leben in Deutschland, davon allein 14,8 Millionen Katzen. Die schnurrenden Miezen führen seit vielen Jahren die Statistiken an, obwohl man hierzulande die Hundefreunde an erster Stelle wähnte. Zwar bin ich ein bekennender Hundefreund, doch mag ich auch Katzen und anderes Getier. So kann ich nachfühlen, wenn man sich von einem Tier trennen muss. Da fällt es vielen schwer über den Verlust des tierischen Freundes hinwegzukommen.

Einer Bekannten von mir ging es genauso, bis sie sich endlich ein Herz nahm und sich wieder ein Tier zulegte. Jetzt ist sie glücklich, ausgeglichen und entspannt. Nicht umsonst heißt es: In der Ruhe liegt die Kraft. Und da spielen Hunde oder Katzen auch eine wichtige Rolle. Selbst Fische haben etwas beruhigendes an sich und man kann vor dem Aquarium herrlich entspannen.