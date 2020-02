Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Der Schottische Faltohrkater und die Britische Kurzhaarkatze kamen über das Veterinäramt in die Arche Noah in Gotha.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Gotha gestrandete Miezen brauchen neues Zuhause

Mit einer guten Vermittlungsnachricht können wir heute unsere Folge beginnen: Die vor einer Woche vorgestellte, junge Bernhardinerhündin Anka hat Interessenten gefunden. Die Mitarbeiter des Tierheims hoffen, dass daraus etwas Verbindliches wird.

Anschmiegsames Klappohr

Zuerst soll heute ein Scottish-Fold-Kater, also ein Schottischer Faltohrkater vorgestellt werden. Der knuddelige Kater ist ungefähr sieben Jahre alt. Er ist freundlich und lieb zu Menschen und wurde in der Arche Noah inzwischen kastriert. Liebhaber der Schottischen Faltohrkatze wissen, dass diese Tiere besondere Pflege für ihre Ohren brauchen. Da diese als Klappohren gezüchtet wurden, kann die Katze sie nicht allein reinigen und braucht immer die Hilfe ihrer Besitzer. Denn unter den zugeklappten Ohren kann es schnell zu Entzündungen kommen. Würde man die Katze fragen, hätte sie bestimmt auch lieber richtig schöne, spitze Katzenohren. Der Charakter der Faltohrkatzen wird als lieb, anschmiegsam und ruhig beschrieben.

Katzenpaar soll zusammen bleiben

Außerdem stellen wir heute eine Britische Kurzhaarkatze vor, die auf ungefähr vier Jahre geschätzt wird und ebenfalls im Tierheim kastriert wurde. Auch die Britischen Kurzhaarkatzen gelten als eher ruhig und friedlich. Die beiden Miezen kamen als Pärchen in die Arche Noah. Das Katzenpaar lebte bisher zusammen in einer Wohnung, und das soll auch so bleiben. Sie sind sehr aneinander gewöhnt und brauchen sich unbedingt. Ihr zukünftiges Zuhause sollte eher ruhig und nicht zu turbulent sein. Eine Einzelperson, ein Ehepaar oder eine Familie mit größeren Kindern, die wissen, dass Katzen auch ihre Ruhe brauchen, wären geeignet. Eine katzenfreundliche Wohnung, in der es Streicheleinheiten und Spielstündchen gibt, wäre sicher der Katzentraum der beiden gestrandeten Miezen.

Weitere Informationen gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/75 54 25.