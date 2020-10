Die Agentur für Arbeit in Gotha sitzt in der Schönen Aussicht 5 (Archiv-Foto).

In Gotha stärkster Rückgang an Arbeitslosen

Im September sank die Arbeitslosigkeit im Bereich der Agentur für Arbeit Gotha um 6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies ist der stärkste Rückgang in ganz Thüringen. Das setzt einen positiven Trend fort: In allen Altersgruppen sanken die Arbeitslosenzahlen, vor allem bei den Jugendlichen, schildert Ivo Dauksch, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Gotha. Sollte es wieder zu Verschärfungen von Pandemie-Maßnahmen kommen, könne diese Entwicklung schnell kippen, so Dauksch.