In Petriroda kann sich Schwalbenkolonie entwickeln

Petriroda. Mit der Plakette für das schwalbenfreundliche Haus zeichnete der Nabu Thüringen eine Petrirodaer Familie aus.

Seine erste offizielle Plakette für ein schwalbenfreundliches Haus hat am Dienstag der Thüringer Naturschutzbund (Nabu) an Renate Nüssel in Petriroda verliehen. Am Wohnhaus der Familie bauen schon seit einigen Jahren Mehlschwalben ihre Nester. Mit der Schwalbenplakette und einer Urkunde bedankte sich der Nabu-Schwalbenbeauftragte Tino Sauer für das Engagement, das die Familie für den Schutz der Mehlschwalben aufbringt.

In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Rauch- und Mehlschwalben aus ihren Winterquartieren südlich der Sahara nach Thüringen, auch in den Landkreis Gotha, zurückgekehrt. „Die Schwalben sind dieses Jahr spät dran“, sagt Tino Sauer. Erst ein Viertel der Vögel seien bisher angekommen. Sauer macht den lang anhaltenden Winter dafür verantwortlich. Er hofft, dass dieses Jahr genauso gut für die Schwalben verläuft wie das letzte. „Es darf nur nicht zu nass und zu trocken sein“, so der Experte.

Renate Nüssel freut sich, dass die Mehlschwalben wieder zurück sind. Um ihnen einen noch besseren Komfort zu bieten, wurden im vorigen Jahr künstliche Nisthilfen unters Dach gebaut. „Zwölf Schwalbenpärchen haben hier Platz in quasi kleinen Doppelhäuschen“, lacht sie. Ihr mache es Spaß, die wendigen Luftakrobaten zu beobachten. Zudem habe sie viel gelernt über die Mehlschwalben und nutzte deshalb auch gleich die Gelegenheit, sich mit dem Schwalbenexperten auszutauschen.

Schwalbenbestand in Thüringen geht zurück

Für Sauer ist die Entwicklung der Schwalbenkolonie in Petriroda ein gutes Beispiel für einfache Maßnahmen zur Unterstützung des Bestandes. Nach seiner Ansicht sind solche Hilfsmaßnahmen dringend erforderlich, um den Schwalbenbestand der Region zu stabilisieren. In Thüringen gehen die Bestände von Mehl- und Rauchschwalben seit Jahren zurück. Grund dafür sind fehlende Nistplätze in Siedlungen und der Rückgang der Insekten, der auch durch die intensiv betriebene Landwirtschaft verursacht wird.

Der Nabu Thüringen zeichnet seit 2011 schwalbenfreundliche Häuser aus. So wurden in den letzten Jahren etwa 2000 Plaketten verliehen. „Mit der Verleihung der Plakette zeigen wir, dass sich jeder für unsere Sommerboten einsetzen kann“, sagt Tino Sauer. Auch wenn der Schwalbenkot viele nervt, kann man durch das Anbringen eines Kotbrettes unter dem Schwalbennest Abhilfe schaffen.