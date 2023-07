In Schlangenlinien auf A4 bei Wandersleben unterwegs: Zeuge alarmiert Polizei und verfolgt Auto

Wandersleben, Erfurt, Weimar Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten eine Alkoholfahrt über die A4 stoppen. 1,90 Promille zeigte der Alkoholtest bei dem 57-Jährigen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er teilte mit, dass auf der A4 (in Richtung Dresden) im Bereich einer zweispurigen Baustelle bei Wandersleben ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs sein soll. Zudem habe der Fahrer ständig seine Geschwindigkeit verändert und sei mit eingeschaltetem Blinker gefahren.

Wert von 1,90 Promille

Autobahnpolizisten positionierten sich bei Erfurt und hielten Ausschau nach dem Fahrzeug. Der Zeuge hatte zwischenzeitlich den Sichtkontakt zu dem Auto verloren. Dennoch konnten die Polizisten den Fahrer ausfindig machen. Die ersten zwei Anhalteversuche habe er missachtet, in Weimar hielt der Autofahrer dann aber schließlich an, teilte die Polizei mit. Gegen 3.11 Uhr wurde er kontrolliert.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 57-Jährigen einen Wert von 1,90 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.