In Wangenheim ist ein Kindergarten-Neubau geplant

In der Gemeindeverwaltung ist ein Förderbescheid für den Kindergarten im Ortsteil Haina eingegangen. „Nun können wir nächstes Jahr die Fassade sanieren und das Außengelände umgestalten“, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), Bürgermeisterin der Gemeinde Nessetal. Ausgeschrieben werden sollen die Arbeiten dieses Jahr, damit 2021 im Frühjahr gebaut werden kann. Vergangenes und dieses Jahr war bereits das Dach des Gebäudes erneuert worden.

Neun Kindertagesstätten gibt es in der Gemeinde Nessetal mit insgesamt 420 Plätzen, die alle belegt seien. Die Kitas in Goldbach, Warza, Remstädt, Westhausen und Ballstädt befinden sich in Trägerschaft der Kommune. Die Einrichtungen in Friedrichswerth, Haina und Bufleben haben mit der Thepra einen freien Träger. „Sie sollen aber ab Januar 2021 wieder von der Kommune übernommen werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen“, erklärt Eva-Marie Schuchardt.

Kindergarten in Wangenheim bleibt in freier Trägerschaft

In freier Trägerschaft bleiben werde nur noch der Kindergarten im Ortsteil Wangenheim, der von der Diakonie betrieben wird. „In Wangenheim planen wir allerdings eine der größten Investitionen, denn dort wollen wir einen neuen Kindergarten bauen“, sagt die Bürgermeisterin. Das sei notwendig, weil das jetzige Gebäude ein schlechtes Fundament habe, das sich nicht einfach sanieren lasse, auch wenn die Räume darüber gut aussehen und von der Diakonie sehr schön gestaltet worden sind.

„Doch wir müssen handeln, denn das Haus ist nicht richtig gegründet. Deshalb wollen wir ganz in der Nähe ein Grundstück erwerben und dort einen neuen Kindergarten bauen.“ Ein Gasanschluss sei dafür vorsorglich schon verlegt worden.

Die Planung für den Neubau sei bereits beauftragt worden, denn die sei nötig, um eine Baugenehmigung beantragen zu können. Eva-Marie Schuchardt: „Wir hatten uns eigentlich auch schon um Fördermittel bemüht, doch durch eine Änderung des Programms muss man sich neu bewerben, das kostet uns Zeit.“ Zwei Millionen Euro sind für den neuen Kindergarten mit 52 Plätzen veranschlagt. Die Gemeinde hoffe auf eine 70-prozentige Förderung. Der Neubau gleich nebenan in der Grünen Gasse habe einige Vorteile. „Wir bekommen ein größeres Außengelände, und die Zufahrt samt Parkplatzsituation wird ebenfalls besser“, sagt Eva-Marie Schuchardt.

Arbeitsgruppen für spezielle Themen

Der Gemeinderat der neuen Landgemeinde Nessetal habe verschiedene Arbeitsgruppen für spezielle Themen gebildet. Eine davon beschäftige sich mit den Kindertagesstätten. „Uns ist es nicht nur wichtig, ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen, sondern auch pädagogische Vielfalt bei der Betreuung bieten zu können“, betont die Bürgermeisterin. Eine weitere Arbeitsgruppe kümmere sich um Vereinsförderung und Jugendarbeit, und eine für Immobilien helfe beim Aktualisieren eines Katasters für gemeindeeigene Gebäude und deren Bausubstanz.

Seit Januar 2019 gibt es die Landgemeinde Nessetal. Sie setzt sich aus den Ortschaften Ballstädt, Brüheim, Bufleben mit Hausen und Pfullendorf, Goldbach, Friedrichswerth, Haina, Hochheim, Remstädt, Wangenheim, Warza und Westhausen zusammen. Ihren Sitz hat sie in Goldbach. Fürs selbstständig gebliebene Sonneborn ist sie erfüllende Gemeinde.