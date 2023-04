Infomobil zum Heizungstausch kommt nach Ohrdruf

Die Verbraucherzentrale Thüringen informiert in ihrem Infomobil über den Heizungstausch.

Ohrdruf. Die Verbraucherzentrale Thüringens ist mit ihrem Infomobil in Ohrdruf unterwegs. Dort wird über den Heizungstausch informiert.

Die Verbraucherzentrale Thüringen ist am Mittwoch, 26. April, mit ihrem Infomobil in Ohrdruf unterwegs. Kompetente Gesprächspartner stehen Ratsuchenden in Bezug auf den Heizungstausch für Fragen bereit.

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr steht das Infomobil auf dem Marktplatz. Hier erfahren Hausbesitzer, ob in ihrem Heizungskeller Handlungsbedarf besteht, welche Heiztechnik zu Hause passt und welche Förderungen es gibt. Grund: Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden.

Die Energieberatung der Thüringer Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Beratungen in Thüringen sind kostenlos.