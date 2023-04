Infostand auf dem Gothaer Neumarkt

AfD Bundestagsabgeordneter Marcus Bühl (links) hat die Bäckerei Stiebling in Schwarzhausen besucht, hier im Gespräch mit Geschäftsführer Steffen Stiebling während der Besichtigung in der Kuchen-Produktion des Unternehmens.

Gotha. Bundestagsabgeordneter Marco Bühl (AfD) bietet in Gotha eine Bürgersprechstunde an.

Mitglieder und Mandatsträger des AfD-Kreisverbandes Ilmkreis-Gotha werden am kommenden Freitag, dem 14. April, im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr in Gotha auf dem Neumarkt an einem Informationsstand erwartet. Sie wollen mit Bürgern zu aktuellen Themen ins Gespräch kommen und Fragen beantworten, kündigt das AfD-Kreisvorstandsmitglied Marcel Kramer an. Der Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl werde zudem an dem Infostand eine Bürgersprechstunde anbieten.