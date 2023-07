Ingenieure kehren nach 50 Jahren zurück nach Gotha

50 Jahre nach ihrem Abschluss kehren die Absolventen aus ganz Thüringen an die heutige Fachschule für Wirtschaft, Bau und Verkehr in Gotha zurück.

Gotha. Absolventen der Gothaer Ingenieurschule für Bauwesen besichtigen ihre alte Schule und erfahren von Herausforderungen, vor denen die Einrichtung heute steht.

50 Jahre ist ihr Abschluss an der Gothaer Ingenieurschule für Bauwesen her. Nun sind die Absolventen von 1973 an den Trützschlerplatz zurückgekehrt. Anlässlich ihres Jubiläums ließen sie sich durch das Gebäude führen, das nunmehr die Fachschule für Wirtschaft, Bau und Verkehr ist und rund 500 Schülerinnen und Schüler zählt. Die ehemaligen Bauschüler erfuhren bei der Führung, wie sich die Einrichtung seit ihrem Abschluss modernisiert hat und vor welchen Herausforderungen sie steht. Denn die Schülerzahlen sind längst nicht mehr mit damals zu vergleichen und das Land lässt Rückhalt für die Fachschule vermissen, etwa bei der Unterbringung der Schüler.