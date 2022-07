Ingrid Lutze und Jürgen Plöger bei Ehrenamts-Abend der Gothaer SPD gewürdigt

Gotha. Nach zwei coronabedingten Absagen fand wieder ein Abend des Ehrenamtes statt. Die beiden Preisträger sind jeweils seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig.

Am Montagabend richtete die Gothaer SPD gemeinsam mit den Mitgliedern ihrer Stadtratsfraktion den Großen Abend des Ehrenamtes aus. Die Vorstände sämtlicher Vereine und Verbände der Stadt waren eingeladen. Pandemiebedingt war die Veranstaltung in den beiden vorangegangenen Jahren ausgefallen.

Nun bot sich bei bestem Wetter im Tivoli-Garten wieder die Möglichkeit, die Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen zu würdigen. Die mehr als 120 Gäste nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, berichtet Gothas SPD-Vorsitzender Matthias Hey.

Preisträgerin seit vielen Jahren in Kleiderkammer tätig

Wie jedes Jahr beim Ehrenamtsempfang wurden zwei besonders verdiente Ehrenamtliche geehrt. Sie waren zuvor auf Vorschlag ihrer Vereine von einer Jury ausgewählt worden. Den „Emil-Sauerteig-Preis“ erhielt in diesem Jahr Ingrid Lutze, die beim Diakoniewerk in Gotha seit vielen Jahren in der Kleiderkammer tätig ist und dort neben der kompletten Organisation dieser wichtigen Hilfseinrichtung auch Lebenshilfe durch persönliche Beratung und Gespräche leistet.

Der zweite Geehrte in diesem Jahr ist Jürgen Plöger, der im Ehrenamt das Technik- und Geschichtsmuseum des FöBi-Bildungsträgers in Gothas Südstraße betreut und in mehr als anderthalb Jahrzehnten mittlerweile mehrere Tausend Besucher mit speziellen Blickwinkeln der Gothaer Historie vertraut macht. Neben Blumen und einer Urkunde erhielten die beiden Vereinsmitglieder als Präsent auch die begehrten „Gotha-Gutscheine“ für je einhundert Euro.

Während des Abends baten die Gothaer Sozialdemokraten die Gäste um eine Spende für ein Projekt des art der stadt e.V., das junge Regisseure unterstützt. Dabei kamen 986 EUR zusammen. Im Sommer 2023 soll es eine Neuauflage des Treffens geben.