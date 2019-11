Inkassoauftrag mit Wirrwarr

In seinem Plädoyer stützt sich der Verteidiger darauf, dass in diesem Fall Aussage gegen Aussage stehe. Und er mahnt an, die Aussage seines Mandanten nicht geringer zu werten als die des Geschädigten. Das aber kann Richterin Wera Luckhardt nicht nachvollziehen. Sie unterstreicht in ihrer Urteilsbegründung, dass der Zeuge die Wahrheit sagen muss, während der Angeklagte, um sich nicht selbst zu belasten, durchaus die Realität verfälschen kann.

Was war geschehen? Im Oktober vergangenen Jahres klingelte der Mitarbeiter des Gothaer Ordnungsamtes an der Tür des Angeklagten. Dessen Lebensgefährtin öffnete. Als sie erfuhr, dass der Mann gekommen war, um das Auto zu pfänden, soll sie hysterisch geworden sein. Ihr Schreien rief augenblicklich den Angeklagten auf den Plan, den es ebenfalls erregte, dass ihm sein Auto weggenommen werden sollte. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte sich vorher erkundigt, auf wen das Fahrzeug zugelassen sei. Und das war die Frau. Zwei Sichtweisen auf einen Fall Nach Darstellung des Angeklagten habe sich der Bedienstete der Stadt Gotha unmöglich benommen. Dieser habe sich nicht ausgewiesen, woher also sollte er dann wissen, dass die Aktion rechtens sei? Er habe ihm sogar gedroht. Außerdem habe es erst geheißen, fällige GEZ-Gebühren müssten eingetrieben werden. Später stellte sich heraus, dass es um Außenstände im Kindergarten ging. Der Außenmitarbeiter vom Ordnungsamt schildert die Situation natürlich anders. Sein Versuch, sich auszuweisen, sei durch die aufgebrachte Frau gar nicht erst möglich gewesen. Und auch ihr Lebensgefährte sei Argumenten nicht zugänglich gewesen. Im Gegenteil: Er habe ihn recht übel beleidigt. Er schildert weiter, wie der Angeklagte sich ins Auto setzte, um es in Sicherheit zu bringen. Dabei habe er ihn am Knie erwischt. Deshalb lautet die Anklage auf Beleidigung und vorsätzliche Körperverletzung. Wobei die Verhandlung deutlich macht, dass der Vorwurf der Vorsätzlichkeit nicht zu halten ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er zugunsten des Angeklagten deshalb auf Fahrlässigkeit geändert. Zufrieden stellt diesen das nicht. Er sieht sich als Opfer und empfindet das Verhalten des städtischen Mitarbeiters als ungebührend. Geldstrafe oder Freispruch Das trägt die Staatsanwältin allerdings nicht mit. Für sie ist der Tatbestand der Beleidigung gegeben und auch die fahrlässige Körperverletzung sei nicht von der Hand zu weisen. In ihrem Plädoyer ist sie sicher: Der Mann auf der Anklagebank ist längst nicht so unschuldig, wie er sich vor Gericht gibt. Das zeige sein Vorstrafenregister und die Tatsache, dass er unter zweifacher Bewährung steht. Für sie ist klar, dass nur eine Geldstrafe infrage komme. Wobei sie bei deren Festlegung dem Angeklagten zu Gute hält, dass es einiges an Verwirrung gab an diesem Tag. Trotzdem fordert sie eine Geldstrafe in Höhe von 130 Tagessätzen zu je 40 Euro. Aus Sicht des Verteidigers geht das gar nicht. Der Mann hätte sich unter allen Umständen als Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung ausweisen müssen. Darüber hinaus entsprach sein Verhalten, so der Anwalt, nicht seiner Stellung. Drohungen wie „Schnauze, sonst gibt’s was aufs Maul“ seien seiner Arbeit unwürdig. Und er gibt noch zu bedenken, dass der Mann deutlich russischen Akzent spricht. Daher ist es für ihn einleuchtend, dass sein Mandant an ein russisches Inkasso glaubte und sich widersetzte. Er fordert für diesen Freispruch. Dem folgt Wera Luckhardt nicht. Die Richterin macht noch einmal deutlich, dass sich die Pfändung nicht gegen den Angeklagten, sondern gegen dessen Lebensgefährtin richtete. Dass der Ordnungsamtsmitarbeiter eine Parkkralle anlegen wollte, um die Begleichung der Schulden zu erzwingen, hätte dem Paar sagen müssen, dass es sich um einen offiziellen Akt handelt. Sie hält ein Strafmaß von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro für angemessen.