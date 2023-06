Im VHS-Bildungswerk und im Mehrgenerationenhaus in Gotha wird am 1. und 4. Juli der Film über Inklusion auf dem Arbeitsmarkt vorgestellt.

Gotha. Der Filmemacher Peter Ohlendorf begleitete neun behinderte Menschen mit der Kamera. Sein Dokumentarfilm ist am 1. und 4. Juli in Gotha zu sehen.

Wie kann man Menschen mit Handicap auf dem Arbeitsmarkt integrieren? Im Zeichen des Fachkräftemangels ist diese Frage aktueller denn je. Es entstehen Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, innovative Modelle der Inklusion umzusetzen. Der Dokumentarfilmer Peter Ohlendorf hat neun Menschen mit geistigem Handicap begleitet, die an der Akademie Himmelreich in Kirchzarten (Baden-Württemberg) für eine Anstellung in der Gastronomie und Hotelbetrieb fit gemacht wurden.

Am Samstag, 1. Juli, wird ab 14 Uhr im Gothaer VHS-Bildungswerk an der Ostbahn 6, der Film gezeigt. Im Anschluss können Besucher mit Filmemacher Peter Ohlendorf ins Gespräch kommen. Am Dienstag, 4. Juli, ist der Film ab 17 Uhr im Gothaer Mehrgenerationenhaus zu sehen.