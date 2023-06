Instrumente können in Gotha ausprobiert werden

Gotha. Spohr-Musikschule bietet drei Termine zum Testen an.

Ab Mittwoch, dem 14. Juni, dreht sich wieder das Instrumentenkarussell in der Kreismusikschule „Louis Spohr“ in der Helenenstraße 4. Jeweils ab 17 Uhr kann auch noch am 21. und am 28. Juni jeweils ein Instrument pro Termin getestet werden. „Wir haben mit diesem Format gute Erfahrungen gemacht. Daraus resultieren jedes Jahr wieder Anmeldungen“, sagt Bärbel Michel, die Leiterin der Musikschule.

Welches Instrument für wen passt, soll für Kinder ab fünf Jahren, aber auch für Jugendliche und Erwachsene beantwortet werden. „Schließlich habe wir mit Trompete, Posaune, Saxophon und Klarinette auch Instrumente, die erst größere Kinder lernen“, so Bärbel Michel. Am stärksten nachgefragt seien Klavier und Gitarre. Bei den Streichinstrumenten würden sich Angebot und Nachfrage in etwa die Waage halten. Beim Instrumentenkarussell sind Violine, Cello, Gitarre, Bass- und E-Gitarre, Akkordeon, Keyboard, Klavier, Saxophon, Klarinette oder auch Gesang zum Ausprobieren vorgesehen.

Anmeldungen nimmt die Kreismusikschule telefonisch unter 03621 742 708 oder per E-Mail an kms@kreis-gth.de entgegen. Spontane Besuche könnten mit Wartezeiten verbunden sein.