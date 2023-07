Fragen Sie Professor Schunk aus Gotha: Insulin als Regulator im Blut

Werner Schunk zu Spieler und Gegenspieler

Insulin wird als Hormon in den Betazellen der Langerhans´schen Inseln in der Bauchspeicheldrüse gebildet und hat viele Aufgaben. Es reguliert in erster Linie den Zuckergehalt im Blut.

Nach der Aufnahme von kohlenhydratreicher Nahrung steigt der Blutzuckerspiegel an. Die Betazellen schütten dann Insulin in das Blut. Dadurch kann die Glukose in kürzester Zeit von Leber, Muskeln und Fettgewebe aufgenommen werden, die diese entweder speichern oder in Energie umwandeln, um so zu einem Normalwert zurückzukehren. Insulin hemmt zudem den Fettabbau. Da jede Nahrungsaufnahme den Blutzuckerspiegel erhöht, wird es lediglich beim Fasten in geringeren Mengen ausgeschieden.

Sinkt der Zuckerspiegel ab, reagieren die Gegenspieler

Das Gehirn nimmt Glukose unabhängig vom Insulin auf, um seinen hohen Energieverbrauch zu decken. Sinkt der Blutzuckerspiegel stark ab, reagieren die Gegenspieler des Insulins. Das sind Kortisol, Adrenalin und Glucagon.

Parallel wird das Fragment C-Peptid aus der Vorstufe des Insulins, dem Proinsulin, gebildet und gelangt in sehr geringen Mengen ins Blut. Sein Vorhandensein gibt Auskunft über die körpereigene Insulinproduktion. So kann das Verhältnis von Insulin zum C-Peptid beispielsweise helfen, Doping-Manipulationen zu entlarven.

Eine verminderte Insulinproduktion bei nachlassender Drüsentätigkeit im Alter ist die Ursache für den Diabetes mellitus Typ zwei. Die tägliche, nachhaltige Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist unabdingbar und bestimmt die Höhe der Insulingabe, die Diabetiker in die Unterhaut spritzen.

Das ehemals tierische Insulin dafür wird mehr und mehr durch das besser verträgliche Humaninsulin ersetzt. Eine Unterzuckerung führt zu Hypoglykämie, Überzuckerung zur Hyperglykämie. Beides sollte man unbedingt vermeiden.