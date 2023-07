Interessantes über Kräuter mit „Oma Heidrun“ in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Von „Oma Heidrun“ erfahren Besucher am 6. Juli in Bad Tabarz Wissenswertes über Heil- und Gewürzkräuter.

Der Kneipp-Verein Bad Tabarz-Brotterode bietet am Donnerstag, 6. Juli, interessierten Besuchern einen Einblick in die Kräuterwelt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Remise des neuen Kräuter-Hochbeetes im Theodor-Neubauer-Park in Bad Tabarz.

Dort erwartet die Kräuterexpertin „Oma Heidrun“ die Gäste, um sie in die Kräuterwelt einzuführen. Unter dem Motto „Ach Du grüne Neune“ erzählt Heidrun Diringer Wissenswertes über Heil- und Gewürzkräuter, die man beispielsweise für eine „grüne Sauce“ verwendet.

Welche Kräuter man für welche Dinge verwendet, auch das können die Teilnehmer von „Oma Heidrun“, die sich seit vielen Jahren mit den Kräutern beschäftigt, erfahren. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.