Interesse für Rad und Drei(n)schlag 2020

Der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land hat sein Messejahr 2019 erfolgreich beendet, berichtet dessen Geschäftsführerin Bettina Aschenbrenner. Die fünftägige Tourismus & Caravaning in Leipzig gilt als Mitteldeutschlands größte Reisemesse. Nach Veranstalterangaben informierten sich 67.000 Besucher an den Ständen der 531 Aussteller aus dem In- und Ausland.

Der hiesige Tourismusverband war nach mehrjähriger Pause wieder mit eigenem Stand in Leipzig mit Offerten zu Rad, Rennsteig und Campingplätzen in der Region präsent. Auch Last-Minute-Angebote für einen Weihnachts- bzw. Silvesterurlaub seien gefragt gewesen, ebenso Tipps für einen Familienurlaub im kommenden Jahr, so Bettina Aschenbrenner. Großes Interesse habe es für Reisearrangements zum Feuerwerkspektakel „Drei(n)schlag“ im August 2020 rund um die Burgen Drei Gleichen gegeben.

Dieses Jahr beteiligte sich der Verband an elf Tourismusmessen. Die Messesaison 2020 startet am 11. Januar mit der Rad- und Wandermesse in Stuttgart.