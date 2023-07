Internationales Flair kommt nach Gotha

Conny Möller hat sich bereits vom Europeade-Fieber anstecken lassen und freut sich auch die Veranstaltung.

Nur noch zwei Tage, dann verwandelt sich die Residenzstadt in ein farbenprächtiges Folklorefestival. Tausende Teilnehmer europäischer Nationen werden zur 58. Ausgabe der Europeade erwartet. Bereits jetzt herrscht bei den Organisatoren Ausnahmezustand.

Transparente an den Eingangstoren zur Stadt weisen bereits auf das Ereignis hin, welches vom 12. bis 16. Juli in Gotha stattfinden soll. Damit die weit gereisten Gäste auch den richtigen Weg finden, wurden bereits an verschiedenen Punkten Hinweisschilder angebracht, auch wenn sich manch hiesiger Autofahrer darüber wundert. Doch das internationale Europeade-Team kennt sich damit bestens aus.

Mit einer großen Eröffnungsgala werden die 15 Nationen am 13. Juli auf dem Hauptmarkt begrüßt. Ab diesem Tag stellen die teilnehmenden Gruppen in der gesamten Innenstadt ihre schönsten Tänze, Sitten und Bräuche aus ihrer Heimat vor. Dieses sollte man nicht versäumen.

Wer bereits 2013 das Europeade-Flair kennengelernt hat, wird sich auch dieses Mal von dem Fieber anstecken lassen.