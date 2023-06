Investoren für Grundstück gesucht

Tambach-Dietharz. Für das Grundstück des ehemaligen Glüso-Werkes in Tambach-Dietharz werden potenzielle Investoren gesucht.

Die Stadt Tambach-Dietharz hat jetzt einen weiteren Versuch gestartet, um das ehemalige Grundstück des Glüso-Werkes zu vermarkten. Wie Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) bestätigte, soll die Fläche, die sich in Nachbarschaft der Lutherkirche befindet, nicht für industrielle Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Die unbebaute Fläche an der Schmalkalder Straße mit einer Größe von 3037 Quadratmetern sei bestens geeignet für Kureinrichtungen, altersgerechtes Wohnen, Gastronomie, Verkaufsläden oder ein Hotel. Die Auswahl soll nach der Qualität des städtebaulichen Konzeptes, des Nutzungskonzeptes sowie der Nachhaltigkeit und der Berücksichtigung der ökologischen Aspekte und Innovationen vorgenommen werden.

Beste Konzepte kommen in engere Auswahl

Beworben wird nicht nur im Amtsblatt von Tambach-Dietharz, sondern auch im Thüringer Staatsanzeiger. Dabei beläuft sich der Kaufpreis auf 136.665 Euro, wie Bürgermeister Schütz betont. Die nochmalige Ausschreibung wurde notwendig, da die Gothaer Diakonie von ihrem bisherigen Vorhaben abgerückt war. Sie wollte neben betreutem Wohnen auch einen Kindergarten bauen. Dessen Bau plant die Stadt nun selbst. Standort dafür ist der Ambulanzpark. Auch hier befinde man sich bereits in der Ausschreibungsphase der Planungsleistungen.

Die Vermarktung der Liegenschaft soll nun im Rahmen eines zweistufigen Konzeptauswahlverfahrens erfolgen. So soll in der ersten Verfahrensstufe eine Vorauswahl der Bietenden vorgenommen werden. In der zweiten Stufe werden von drei ausgewählten Bietern die Konzepte als Grundlage der Erteilung des Zuschlages eingereicht. Marco Schütz hofft auf eine rege Teilnahme bei dem Auswahlverfahren.