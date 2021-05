Inzidenz ist im Landkreis Gotha gefallen

Im Labor werden die Proben auf das Coronavirus untersucht. Im Landkreis Gotha sind am Samstag 16 neue Fälle an positiv getesteten Personen hinzu gekommen.

Gotha Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Gotha erstmals nach Wochen unter die 100er-Marke gesunken und liegt derzeit aktuell bei 73,4.

Erstmals seit längerer Zeit ist im Landkreis Gotha die Inzidenz unter die 100er Marke gesunken. Wie das Landratsamt Gotha am 28. Mai vermeldete, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 73,4. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen - analog des Robert-Koch-Instituts - beträgt 9074 Personen. Das sind 16 mehr als am Freitag. Aktuell sind derzeit 278 Personen - fünf mehr als am Vortag - an Covid-19 erkrankt.

Gegenwärtig werden 32 Menschen aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus stationär in Krankenhäusern behandelt, 13 liegen auf Intensivstationen.

Inzwischen sind seit Pandemieausbruch 8550 Personen genesen, elf Menschen mehr als am Tag zuvor. Verstorben sind 246 Menschen an oder im Zusammenhang mit Corona.