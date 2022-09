Inzidenzwert sinkt leicht im Kreis Gotha

Gotha. Im Landkreis Gotha sind aktuell 397 Personen an Covid-19 erkrankt. Davon müssen 15 Infizierte weiter in Kliniken behandelt werden.

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Gotha am Donnerstag mitteilte, sind derzeit 397 Personen an Corona erkrankt. Das sind 54 Personen mehr als noch am Vortag. 15 Infizierte davon werden in Kliniken stationär behandelt, davon liegt eine Person auf einer Intensivstation.

49.109 Personen sind inzwischen im Kreis genesen. An oder im Zusammenhang mit Corona sind 457 Personen verstorben. Der Inzidenzwert sank auf 122,6.