Italo-Romantik in Krisenzeiten

Die Eier sind gefunden und der Braten verzehrt, dann kommt der Moment, sich vor dem Fernsehgerät niederzulassen. Mag die Ostergesellschaft in diesem Jahr auch noch so klein gewesen sein, ein Familienmitglied gibt es immer, das beim Durchschalten der Sender frohlockt, wenn es Bud Spencer entdeckt.

Dumpfe Faustschläge, grimmige Blicke, coole Sprüche. Ein Oster-Klassiker eben. Genauso wie Winnetou, die Monty-Python-Filme – viele Stunden Filmmaterial, um auch an sonnigen Feiertagen den Drang zu unterdrücken, hinauszugehen. Und wenn der Osterspaziergang wirklich sein muss, dann mit Abstand und am besten da, wo wenige entgegenkommen. Trifft man sich, wünscht man verlegen „Frohe Ostern“ und macht sich schnell auf den Heimweg. Unterwegs ist ja auch das Ordnungsamt.

Die Virusangst drückt die Feiertagsfreude beträchtlich. Da ist so eine Italo-Komödie Balsam. Da sitzt jeder Schlag, und der Zuschauer kann sich sicher sein: Die Guten gewinnen. Die Pointe kommt mit Ansage und nutzt sich trotzdem nicht ab, auch wenn der Kellner mit vollem Tablett dutzende Male unbeschadet durch die Prügelei läuft. Berechenbar würden wir uns auch gern die nächsten Monate vorstellen. Doch was in Zukunft gilt und was nicht, ist nicht so vorhersehbar wie das Ende einer Komödie.