Wandersleben. Zu einem Konzert am Hubertustag wird in die St. Petri Kirche in Wandersleben geladen.

Mitglieder der Kreisjägerschaft gestalten mit ihren Hörnern die Hubertusmesse in der St.-Petri-Kirche in Wandersleben am Samstag, 31. Oktober, ab 13.30 Uhr.

Es wird an Bischof Hubert von Lüttich erinnert, der durch eine Begegnung in der Natur zu einer radikalen Umkehr in seinem Leben fand. Er gilt als Schutzpatron der Jäger, Förster und Waldarbeiter. Die Messe steht zudem in Zusammenhang mit den sich verändernden Erscheinungen der Natur im Jahreskreis.