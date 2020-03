Janin König zieht zwei kleine Dingos per Hand auf

Seit dem 17. Januar dieses Jahres hat das Arbeitspensum von Tierpflegerin Janin König stark zugenommen. Seit diesem Tag nämlich kümmert sich die Erfurterin zusätzlich zu ihrem Raubtierrevier im Tierpark Gotha noch um zwei Dingo-Welpen. Sie sind an jenem 17. Januar geboren – Zali wog 363 Gramm, Maya 341 Gramm.

Die Namen hat ihnen Janin König gegeben. „Zali bedeutet die Besondere und Maya Schutzhaus“, erklärt die 30-Jährige. „Es sind alte australische Namen von den Aborigines, denn die Dingos waren für die australischen Ureinwohner immer wichtig, zum Beispiel als Wachhunde.“

Die Tierpflegerin ist seit knapp zwei Monaten die Ersatzmutter für die beiden Welpen, denn das Dingo-Weibchen hatte nicht genug Milch, um ihren Nachwuchs zu versorgen. Also hat Janin König das per Fläschchen übernommen. Anfangs musste sie ihnen alle zwei Stunden Milch geben. Während Maya gleich aus einer kleinen Nuckelflasche trank, funktionierte es bei Zali zunächst nur, wenn die Tierpflegerin mit einer kleinen Spritze die flüssige Nahrung in deren Maul träufelte.

Nach etwa zwei Wochen, wenn sie dann auch die bis dahin immer geschlossenen Augen geöffnet haben, kommen die Milchzähne, und abends wird durchgedrehtes Fleisch, noch mit Milch gemischt, serviert. „In der Natur wäre es von der Mutter ausgewürgte breiige Nahrung“, sagt Janin König. Die feste Nahrung mache sich bemerkbar. Damit schlafen die Welpen seit ihrer vierten Lebenswoche nun nachts durch. Inzwischen bekommen sie auch Hühnchen, Pute und Reis.

Die beiden kleinen Dingos toben schon gern – allerdings noch nicht im Gehege bei ihren Eltern. Foto: Lutz Ebhardt

Nach der Arbeit und an freien Tagen nimmt Janine König die kleinen Dingos mit nach Hause. „Ich habe einen Garten, da können sie sich austoben und Neues kennenlernen wie Katzen und Vögel. Und mit meinem älteren Labrador verstehen sie sich gut und üben Sozialverhalten“, erzählt die Erfurterin, die inzwischen auch viel Zeit für die Beschäftigung der zwei Wirbelwinde braucht. „Denn sie sind in der Prägungsphase und sollen viel lernen, schließlich wollen wir sie später mit ans Gehege ihrer Eltern gewöhnen.“ Das geschehe aber ganz allmählich. „Da werden wir mit einer halben Stunde pro Tag beginnen und genau beobachten, wie das funktioniert – allerdings frühestens in fünf Wochen.“ Es werde also noch eine Weile dauern, ehe Besucher den Jungtieren zuschauen können.

Janin König macht zum ersten Mal eine solche Hand-Aufzucht. „Ich habe aber schon Erfahrung mit Hunde-Welpen“, sagt sie. Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Gothaer Tierparks, kann ihr zudem viele Tipps geben, denn sie hat bereits Dingos als Ersatzmutter begleitet. „Ich bin sehr froh, dass diesmal Janin diese Aufgabe übernommen hat, die wirklich Enthusiasmus braucht und viel Zeit kostet.“ Es sei schön zu sehen, wie gut sich die beiden Dingos entwickeln. Und es sei schön, dass die Kleinen im eigenen Tierpark bleiben können. „Das ist bei Nachzuchten ja nicht immer so. Ein Luchs, der mir mal anvertraut war, lebt inzwischen in Amerika“, erzählt Anett Engelhardt.

Angelika Wimmer, die Tierärztin des kleinen Gothaer Zoos, hat Zali und Maya inzwischen auch gechipt und geimpft. Das haben die Kleinen am Montag dieser Woche tapfer hinter sich gebracht. Danach durften sie gleich noch ein wenig auf einer abgelegenen Fläche draußen toben und schnuppern. Ihre Ersatzmutter lassen sie dabei kaum mal aus den Augen.

Dingos leben in freier Wildbahn in Australien – sie sind vor Jahrtausenden verwilderte Haushunde. „Sie gelten als gefährdet, weil sie sich inzwischen mit Haushunden paaren und die Reinrassigkeit so verloren zu gehen droht“, sagt Janin König. Deshalb seien Nachzuchten wie im Gothaer Tierpark ebenfalls wichtig. „Und trotz der zusätzlichen Belastung – ich würde es wieder machen“, sagt die Tierpflegerin, während sie Maya und Zali beim Spielen zusieht.

Wissenswertes zum Tierpark Gotha:

Der Tierpark im Töpfleber Weg 2 am Fuße des Kleinen Seebergs hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist 15.15 Uhr.

Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder von drei bis 16 Jahren und vier Euro für Ermäßigte. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 14 Euro, jedes weitere zahlt Kind einen Euro.

Es gibt Gruppentarife ab zehn Personen (1,50 Euro Kinder, drei Euro Erwachsene, zwei Euro Ermäßigte).

Begleitpersonen von Kindergruppen und Schulklassen haben freien Eintritt.

Geburtstagskinder und Gäste erhalten den Eintritt zum halben Preis.

An jedem ersten Montag im Monat ist Familientag: Alle Tageskarten kosten dann nur die Hälfte.

Jahreskarten sind für Kinder für zwölf Euro, für Ermäßigte für 14 Euro, für Erwachsene für 24 Euro und für Familien (zwei Erwachsene plus zwei und mehr Kinder) für 50 Euro erhältlich.